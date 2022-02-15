От слабых "Гринджол" до "певицы мира" Maruv. 7 громких скандалов на нацотборах Евровидения

Украина впервые стала участницей Евровидения в 2003 году. С этого времени ежегодный нацотбор не обходился без ссор, обвинений в предвзятости организаторов и политических перипетий.

Отбор на песенный конкурс 2022 года – не исключение. Победительницу Алину Паш обвинили в нарушении закона Украины, а "Суспільний мовник" – в фальсификации голосов. Участие Паш в Евровидении-2022 пока под вопросом, поскольку организаторы отложили подписание контракта с певицей. OBOZREVATEL решил рассказать о главных скандалах, которые случались на нацотборах прошлых лет в Украине.

Группа "Гринджолы" – 2005 год

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В 2005 году право представлять Украину на юбилейном 50-м Евровидении завоевала группа "Гринджолы". Они исполняли гимн Оранжевой революции "Разом нас багато". По требованию EBU им пришлось изменить слова песни, чтобы сделать ее менее политизированной.

Группа попала на национальный отбор благодаря вице-премьеру Николаю Томенко, который позволил музыкантам пропустить все этапы отбора и выступить сразу в финале. В голосовании они победили фаворитку нацотбора Ани Лорак. Украинцы были возмущены такой вседозволенностью и вообще не понимали, зачем такую слабую композицию отправлять на Евровидение. В результате Украина на песенном конкурсе 2005 года заняла 19 место.

Верка Сердючка – 2007 год

В 2007 году право представлять Украину завоевал Андрей Данилко, известный как Verka Serduchka. Конгресс украинских националистов и депутат Верховной Рады от Партии регионов Тарас Чорновил назвали Сердючку позором государства и воплощением "малоросійщини".

Песню Верки Сердючки "Danzing" критиковали за слова "Russia Goodbye". Сам певец заявлял о травле со стороны властей России. Андрей Данилко в итоге зажег своим шоу всю Европу и занял 2-е место.

Светлана Лобода – 2009 год

В 2009 году фаворитками в полуфинале нацотбора были певицы Светлана Лобода и Анастасия Приходько. Однако последнюю дисквалифицировали из конкурса из-за того, что ее песня на 40 секунд длиннее, чем это разрешено условиями конкурса. Экс-продюсер певицы Алена Мозговая заявила, что они подадут иск в суд. Жюри нацотбора оставалось непоколебимым и все же отстранило Анастасию от участия в конкурсе.

Приходько с командой приняли решение отправиться на отбор в Россию, где она прошла конкурс. В результате на конкурсе Евровидение в Москве представительница Украины Светлана Лобода заняла 12 место, а участница от России Анастасия Приходько – 11-е. Правда, представительница от страны-агрессора обвиняется в измене Родины до сих пор.

Alyosha – 2010 год

Национальная телекомпания Украины избрала представителя от Украины на "Евровидение". Победителем стал Василий Лазаревич с песней "I Love You". В ходе подготовки к конкурсу в Норвегии сменилось руководство НТКУ, и представителя на "Евровидение-2010" решили переизбрать.

В новом отборе победила певица Alyosha с песней "To Be Free", но ее обвинили в плагиате. Однако исполнительница приняла участие в песенном конкурсе с песней "Sweet people" и заняла 10 место.

Мика Ньютон – 2011 год

В 2011 году представителя Украины на "Евровидении" хотели выбирать дважды по обвинению в фальсификации голосов. В финале победила певица Мика Ньютон с песней "Angel". Зрители заподозрили неточность результатов, а фавориткой отбора была Джамала.

Национальная телекомпания Украины предложила певицам-финалисткам Мике Ньютон, Джамале и Злате Огневич выступить в прямом эфире и снова провести голосование. Лидеры нацотбора отказались. Мика Ньютон на конкурсе в Германии заняла 4 место.

Мария Яремчук – 2014 год

Певица Мария Яремчук принимала участие в Евровидении от Украины в 2014 году, когда состоялась Революция Достоинства. Участие дочери известного украинского исполнителя Назария Яремчука в конкурсе вызвало скандал из-за политической позиции.

Общественные активисты заявили, что певица не имела права идти на конкурсный отбор. Яремчук раньше была связана с Партией регионов и бизнесменом Ринатом Ахметовым. Мария Яремчук получила благодарность за продвижение украинской музыки от премьер-министра Николая Азарова. Звезда заверила, что она аполитична. Яремчук заняла шестое место на конкурсе Евровидение в Дании.

Maruv – 2019 год

В 2019 году Украина впервые с 2003 года не участвовала в Евровидении. Победительница нацотбора Maruv выступала в России с концертами и не скрывала этого. Звезда заявляла, что она аполитична. Когда дело дошло до конракта, исполнительница Анна Корсун отказалась его подписывать.

У певицы и организаторов отличались понятия миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе. Maruv была "не готова выступать с лозунгами, чтобы превратить свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков".

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