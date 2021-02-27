Сеть озадачил снимок со змеей, которую невозможно найти

Пользователям сети не дает покоя загадочное фото высокой травы, в которой нужно отыскать змею.

Автором случайного кадра является житель Австралии. Он сделал снимок во время своей прогулки, но сначала и сам не понял, что там есть что-то кроме зеленого поля. Как выяснилось потом, на фото изображена змея, найти которую не так просто. Тогда фотограф предложил и другим пользователям поискать животное, опубликовав свою работу в Facebook.

Однако не всем удалось увидеть змею среди густой травы. А те, кто все-таки ее вычислил, стали думать, какой именно вид рептилий спрятался на снимке. Пользователи пришли к выводу, что это ромбический питон, который обитает не только в Австралии, но и в Новой Гвинее, архипелаге Бисмарка и на северных Соломоновых островах. Змея не ядовитая, но у нее есть острые клики, которыми она может серьезно поранить.

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