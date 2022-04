Рокеры Simple Plan записали клип о войне в Украине и собирают средства для пострадавших

Канадская рок-группа Simple Plan опубликовала музыкальный клип на свою новую песню под названием "Wake Me Up (When This Nightmare's Over) (разбуди меня, когда это ужас закончится, – ред.), посвященный войне в Украине. Музыканты пообещали перевести все средства, полученные от этого видео, на счет ЮНИСЕФ для помощи украинским семьям, пострадавшим от российского вторжения.

В музыкальном клипе, опубликованном на YouTube-канале группы, рассказывается история украинской семьи, которую разлучила война: отец пошел на передовую, а мать с дочерью остались прятаться в городе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все средства, полученные от этого музыкального видео, будут переданы в помощь ЮНИСЕФ для помощи семьям, пострадавшим от войны в Украине", – говорится в описании видео.

В клипе также показаны российские оккупанты, которые не гнушаются применять силу против мирного населения, избивать и стрелять в безоружных женщин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что победитель Евровидения 2021 года, итальянская рок-группа Maneskin, записал новый сингл в поддержку Украины, а также снял мощный клип, в котором образы участников чередуются с кадрами разрушенных украинских городов. Коллектив призвал всех небезразличных помогать беженцам.