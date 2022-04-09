'Как вы спите по ночам?' Maneskin записали мощный ролик в поддержку Украины

Победители Евровидения, итальянская рок-группа Maneskin записали новый сингл в поддержку Украины, а также сняли мощный клип, в котором образы участников чередуются с кадрами разрушенных украинских городов. Коллектив призвал всех неравнодушных помогать беженцам.

Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице группы Instagram, а также на YouTube-канале. Музыканты попросили подписчиков снимать видео для поддержки, а также помогать финансово (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Беженцы в Украине и по всему миру нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос, чтобы требовать действий, и вы тоже можете это сделать. Присоединяйтесь к нам, снимайте свои видео-призывы к миру, чтобы поддержать беженцев и делайте пожертвование на ForUkraine.com", — говорится в описании к видео.

Видео дня

Текст песни: "Как вы спите ночью? Как вы закрываете оба ваших глаза, и живете со всеми этими жизнями на ваших руках? Стоя одни на этом холме, вы используйте свое топливо, чтобы убивать. Но мы не примем это, стоя на месте, смотрите, как мы танцуем. Мы будем танцевать на бензине!".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что рок-группа Pink Floyd вместе с украинским коллегой Андреем Хлывнюком записали клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Видео можно посмотреть тут.