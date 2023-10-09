Зеленский 'спрогнозировал' развод Меладзе и Брежневой еще в 2016 году: в сети вспомнили видео

После продолжительных слухов украинская певица Вера Брежнева подтвердила развод с композитором грузинского происхождения Константином Меладзе. В сети начали распространять теории о причинах разрыва, а некоторые интернет-пользователи даже вспомнили архивное видео почти семилетней давности, на котором тогда еще комик и шоумен Владимир Зеленский "предугадал" расставание звездной пары.

Произошло это в одном из выпусков шоу "Лига смеха" в ноябре 2016 года. Видео есть на YouTube-канале проекта (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Тогда Брежнева была приглашенной звездой и играла в команде "Де Ришелье". Ей досталась роль сексуального робота. В своем образе артистка подошла к будущему президенту, который тогда был ведущим программы и автором ее идеи, и произнесла: "Здравствуйте, Владимир. Я готова выполнить любое ваше поручение".

Видео дня

Зеленский, не долго думая, попросил певицу бросить Константина Меладзе. Та же ответила: "Заводские настройки не меняются".

Напомним, что слухи о расставании пара начали распространяться почти сразу после полномасштабного вторжения. Брежнева тогда активно помогала Украине и украинцам, а Меладзе так и не признал российскую агрессию и не осудил войны.

И вот, 6 октября 2023 певица презентовала свой первый украиноязычный альбом. В описании под этой новостью она наконец подтвердила слухи, написав: "Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… все это в моем первом мини-альбоме на украинском "ДЯКУЮ". Также звезда дала комментарий блогеру Богдану Беспалову, в котором заявила, что рассталась с композитором и продюсером год назад. Детали – по ссылке.

Отметим, что романтическая история Веры Брежневой и Константина Меладзе началась около 20 лет назад. Отношения пары сопровождались скандалами, тайнами и испытаниями критикой, но во время полномасштабной войны в Украине артисты поставили окончательную точку. Подробнее о звездном союзе и их разрыве – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Меладзе уже несколько раз видели без Брежневой в Европе. Как выглядит он сейчас – смотрите здесь.

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