Лукашенко оправдался за ''гниду'' в адрес Зеленского: Юрий Великий записал новую пародию

Звезда юмористической студии "Квартал 95" Юрий Великий в образе беларуского диктатора Александра Лукашенко оправдался за "гниду" в адрес украинского президента Владимира Зеленского. Юморист пофантазировал, как бы повел себя тиран, если бы осознал свою ошибку.

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Испуганный последствиями своей гневной тирады "беларус" перекинул ответственность на журналистов, якобы вырвавших слова из контекста. Пародию на YouTube посмотрели более 700 тыс. раз (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По сюжету ролика, Лукашенко позвонил российский диктатор Путин, который и приказал ему публично оскорбить украинского лидера. Однако у союзников возникло недоразумение, из-за которого россиянин обиделся и заблокировал обещанный транш.

Когда беларус понял, что бесплатно оскорблял Владимира Зеленского, он стал придумывать, как выкрутиться.

"Во-первых, я хочу заявить, что меня неправильно поняли. Это слово было вырвано из контекста. На самом деле я хотел сказать Зеленскому: "Гни дальше свою линию", – начал герой пародии.

"Как я мог обозвать своего коллегу из Украины? Я бы себя уважать перестал после этого. А если себя еще и я перестану уважать, то в мире вообще не останется ни одного человека, который бы меня уважал", – оправдался "Лукашенко".

Великий пошутил, что сам Путин любит обзывать беларуского диктатора "бульбазавром, картофрайером и пюрешкой усатой". В заключение "Лукашенко" попытался уговорить лидеров Украины и РФ сесть за стол переговоров.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Юрий Великий спародировал пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова. От имени путиниста артист рассказал "правду" о мифической диверсионной группе из Украины в Брянской области, которая якобы устроила там теракт.

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