Ворона, робот и тарелка с хлопьями: с чем сравнили наряды звезд на Met 2021 в сети

В Нью-Йорке прошло ежегодное мероприятие Met Gala 2021, на котором звезды шоу-бизнеса демонстрировали свои лучшие наряды. Некоторым из них удалось не только поразить, но и рассмешить пользователей сети.

Пользователи социальной сети Тwitter поделились своими впечатлениями и первыми мыслями об образах знаменитостей. OBOZREVATEL нашел самые смешные сравнения для вас.

Настоящей звездой Тwitter стала Ким Кардашьян со своим total black нарядом. Ее очень часто сравнивали с Дементором – существом из серии фильмов "Гарри Поттер", которое высасывает счастье.

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Некоторые пользователи считают, что Ким была похожа на обычную ворону. В качестве "доказательства" они даже сделали коллажи, где поставили ее рядом с вороной.

Следующий образ, который попал под обстрел шутками – золотой костюм рэпера Lil Nas X. Благодаря железным доспехам его сравнивают с роботом C-3PO.

Не менее смешным показался юзерам и певец A$AP Rocky. Его сравнили даже не с персонажем или живым существом, а с хлопьями.

Приянка Чопра появилась на красной дорожке с неординарным макияжем и аксессуарами. Пользователи увидели в ней персонажа из фильма "Голодные игры" Эффи Бряк.

Напомним, что Мet Gala 2021 – это ожидаемое фэшн событие года. Туда приезжают селебритиз со всего мира, чтобы собрать средства для Института костюма Метрополитен-музея. OBOZREVATEL писал, что некоторые знаменитости появились на публике в прозрачных платьях, которые подчеркнули формы звезд.