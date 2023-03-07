Великий из ''Квартала'' в образе Пескова рассказал ''правду'' о ''ДРГ'' в Брянской области: операцию выполняли Буданов с котом Гюнтером

Звезда юмористической студии "Квартал 95" Юрий Великий спародировал пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова. От имени путиниста артист рассказал "правду" о мифической диверсионной группе из Украины в Брянской области, которая якобы устроила там теракт неделю назад.

Видео дня

Лирический герой путался в версиях, как и чиновники и СМИ в РФ. За сутки видео на YouTube посмотрели более 500 тысяч пользователей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По сюжету пародии, "Песков" встретился с журналистами, чтобы объяснить, что же произошло в Брянской области, какого ребенка там "ранили" и как "украинская ДРГ" пересекла границу с РФ.

"У меня в жизни есть два базовых принципа. Первый – всегда говорить только правду, а второй – всегда говорить, что я говорю только правду… В Брянской области несколько дней назад наступила весна. Это чистая правда, можете проверить", – начал "пресс-секретарь" Путина", избегая ответов на вопрос, как "ДРГ" попала в Россию.

"Это была украинская ДРГ, которая состояла из польских наемников российского добровольческого корпуса, численностью 40 человек, которые затем разделились на две группы по 200 человек", – продолжил юморист.

У героя пародии спросили, откуда в селе Сушаны, где якобы обстреляли ребенка, школьный автобус, если оно насчитывает 180 жителей, а возле него нет ни одной школы. На это "Песков" ответил, что легче купить автобус, чем построить школу.

"Эту операцию планировал лично Залужный, согласовывал ее сам господин Байден, а исполнителями были глава разведки Буданов и верный ему кот по имени Гюнтер, живущий у них в штабе. Я не удивлюсь, если его вывели в американских биолабораториях", – пошутил Великий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что пропагандист Борис Корчевников выдал "героическую" историю об 11-летнем мальчике, который грудью защитил девушек от пули и через лес самостоятельно дошел до больницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!