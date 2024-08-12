'Вапще не хачу уезжать из... Суджи'. Звезда 'Квартала 95' сделал очередную пародию на туристку из России и разорвал сеть

Украинский комик и звезда "Квартала 95" Юрий Великий сделал очередную пародию на российскую туристку, которая плакала в автомобиле, потому что не хотела уезжать из Крыма после массовых обстрелов временно оккупированного полуострова летом 2022 года. В этот раз она уже не хотела уезжать из города Суджа Курской области, над которым РФ потеряла контроль.

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Юрий Великий предположил, что говорила бы эта женщина, если бы встретилась лицом к лицу с украинским воином и как бы изменилась ее риторика после "прекрасной" жизни в пограничной полосе с Украиной. Ролик юморист опубликовал в YouTube и там собрал уже более 3000 комментариев.

"Вообще не хотели выезжать из Суджи, из-под Курска. Как здесь классно вообще. Мы жили недалеко от газоизмерительной станции. Бывало, выйдешь вот так с утра на улицу, а там свежим газом пахнет. Настолько все душевно, по-газоизмерительному. Мы привыкли здесь, как у себя дома жили. Нас тут каждая собака знала. Не знаю только зачем муж ходил знакомиться с этими собаками. Мы ж сюда недавно переехали. Месяц назад с мужем только подкупили участкового землей. Ой, только купили участок земли и собирались строить дом. И тут такое началось. Наша авиация прилетела и все расх*рячила к чертовой матери. Хорошо, что мы ничего не успели построить. Спасибо мужу, он у меня умничка. Все деньги пропил, которые мы на строительство откладывали", – начала она свой отчаянный рассказ.

Женщина призналась, что по дороге встретила кадыровцев, отнявших у нее машину. Бородатые мужчины из Чечни так испугали спутника туристки, что тот неожиданно оказался с мокрыми брюками. Впоследствии они все же вернулись в Суджу, из которой столь интенсивно убегали от украинских воинов, где и пришлось с ними встретиться на заправке.

"Мы уже почти отчаялись, но в этот момент, слава Богу, подъехали украинские военные, те самые, которых, по словам Герасимова, всех разбили. И вежливо попросили работников заправки, чтобы нам залили полный бак. Мы их поблагодарили, спросили, что мы вам за это должны. Они сказали: "Вчіть український гімн і готуйтеся до референдуму". Я была в шоке. Такую высокую цену за полный бак бензина мы еще никогда не платили. Да и, честно говоря, как можно выучить украинский гимн, если мы свой российский знаем только до второго куплета", – пожаловалась туристка.

В конце видео она начала жаловаться на режим диктатора Владимира Путина и возмутилась, почему "пострадавшие из Курска" могут получить всего по 10 тысяч рублей.

В комментариях под роликом украинцы иронически пошутили над пародией и ситуацией, которая происходит на фронте:

"Раньше Путин говорил, что границы России нигде не кончаются, а теперь уже непонятно, где они начинаются".

"Какой муж умничка, все деньги пропил".

"Овцы вые... Яйца выеденного не стоит" – истерически ржал.

"Как же улучшилась Суджа при Путине".

"Народ, давайте скинемся, чтобы она в Москву съездила, Кремль посмотрела".

"Откуда только не уезжала эта дама, спасибо Владимиру Владимировичу за возможность попутешествовать".

"Бедная женщина, постоянно ей приходится переезжать".

"Сдам 2-комнатную квартиру в Курске, оплата в гривне".

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