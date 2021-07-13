Живые портреты в стиле Гарри Поттера стали хитом в сети. Видео
В сети тренд, где портреты людей и животных можно сделать живыми, набирает огромную популярность. Пользователи сняли почти 300 тысяч видео с помощью фильтра в TikTok.
Впервые волшебные фото появились в романе "Гарри Поттер и философский камень", где Гарри увидел картинки, на которых персонажи двигались. В экранизации книги на оживленных фотографиях герои могли выражать эмоции, исчезать и возвращаться на бумагу. OBOZREVATEL собрал видео из соцсетей, где люди испытали популярный фильтр, чтобы оживить портреты.
Хозяин нашел фото своего пса и использовал известный фильтр. Любимец спел зажигательную песню.
Парень подобрал для каждого песню, которая по-особому характеризует всех членов семьи. Видео стало очень популярным в сети.
Внук применил фильтр, чтобы оживить фото своих бабушек, которых уже нет в живых.
Малыш на старом семейном фото напевает любимую песню.
В сети оживили портрет известного актера Киану Ривза, где он удивленно позирует в кадре.
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