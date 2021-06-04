Названа самая популярная стрижка лета, которая покорила Tik Tok. Фото и видео

Стрижка с ярким названием вулфкат имеет все шансы стать одним из главных трендов этого лета. В популярной социальной сети TikTok видеоролики с хэштегом #wolfcut набрали более 300 миллионов просмотров.

В этой прическе одновременно сочетается легкость, многослойность, игривость и расслабленность. Об этом пишет издание Караван (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Вулфкат – смелый вариант, ведь здесь есть смешение двух стрижек одновременно – маллета и шэгги. Так, сначала волосы стригут слоями от макушки и делают челку, как при шэгги. Затем затылочный слой оставляют длинным, как в маллете.

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Стоит отметить, что название в переводе с английского дословно означает "волчья стрижка", как бы намекая на более короткую шерсть у волков на макушке и подлиннее – на холке.

Кроме того, изначально огромную популярность стрижка завоевала в Южной Корее. У корейцев плотные и прямые волосы, а с помощью вулфката можно добиться желаемого объема. Но самый главный плюс прически заключается в том, что она одинаково хорошо подойдет как для кудрявых, так и для прямых волос.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что летом 2021 в тренде будет популярная французская стрижка – блант боб. Ее легко укладывать, а также она подходит для любой текстуры волос и освежает образ.