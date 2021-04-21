Джамала зажгла в Tik Tok во время тренировки. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Джамала поделилась новым видео

Украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения Джамала не перестает приятно удивлять поклонников. Так, она продемонстрировала свою пластику, когда исполнила зажигательный танец.

Соответствующее видео появилось на странице исполнительницы в Tik Tok (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она записала ролик во время занятия в тренажерном зале.

Джамала сделала несколько быстрых движений под ритмичную музыку, продемонстрировав прекрасную физическую форму. В кадре она была в коротких шортах с ярким принтом, топе, высоких белых носках и спортивной обуви. Завершали образ африканские косички, на которые артистка решилась не так давно.

Джамала показала танец.
Джамала записала новый ролик.

Джамала – народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее певица Джамала улетела на отдых с семьей в Египет и поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала похудевшую фигуру в черном бикини.

  • Также Джамала стала блондинкой для новой фотосессии. На ней было короткое платье, белая накидка, а завершали образ коричневые ботинки и гетры молочного цвета.

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