Джамала зажгла в Tik Tok во время тренировки. Видео

Украинская певица и актриса крымскотатарского происхождения Джамала не перестает приятно удивлять поклонников. Так, она продемонстрировала свою пластику, когда исполнила зажигательный танец.

Соответствующее видео появилось на странице исполнительницы в Tik Tok (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она записала ролик во время занятия в тренажерном зале.

Джамала сделала несколько быстрых движений под ритмичную музыку, продемонстрировав прекрасную физическую форму. В кадре она была в коротких шортах с ярким принтом, топе, высоких белых носках и спортивной обуви. Завершали образ африканские косички, на которые артистка решилась не так давно.

Джамала – народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

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