Как убрать запах и грязь из холодильника: лайфхак блогерши покорил Instagram

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Приколы
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Лайфхак для уборки холодильника

Блогер из Австралии Каролина Макколи поделилась действенным лайфхаком, как легко убрать из холодильника загрязнения и неприятный запах. Женщина посоветовала смешать стакан воды с 1/4 стакана белого уксуса и двумя чайными ложками ванильного экстракта и помыть поверхности таким раствором.

Видео о том, как легко почистить холодильник без химии, блогер показала на своем Instagram-аккаунте с названием mama_mila_au. Отметим, что пост собрал более 10 тысяч лайков (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Макколи ведет свою страницу в социальной сети, публикуя советы по уборке дома и облегчению быта.

Женщина отметила: перед тем, как мыть холодильник, необходимо достать из него все продукты, вынуть полки и съемные ящики и отключить от сети.

Видео дня

После того, как холодильник будет обработан раствором, его нужно протереть сухой тряпкой.

Как легко убрать холодильник

Рецепт женщины, как уверяет она, не только поможет избавиться от грязи, но и придаст приятный аромат, который не будет перебивать запах продуктов.

В комментариях к посту многие написали, что хотят попробовать лайфхак блогера. Те, кто уже убрал холодильник по ее методу, заявили, что самодельное очищающее средство сработало отлично.

Пользователи заявили, что лайфхак отлично работает
В сети поблагодарили блогера за совет

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