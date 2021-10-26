Как убрать запах и грязь из холодильника: лайфхак блогерши покорил Instagram

Блогер из Австралии Каролина Макколи поделилась действенным лайфхаком, как легко убрать из холодильника загрязнения и неприятный запах. Женщина посоветовала смешать стакан воды с 1/4 стакана белого уксуса и двумя чайными ложками ванильного экстракта и помыть поверхности таким раствором.

Видео о том, как легко почистить холодильник без химии, блогер показала на своем Instagram-аккаунте с названием mama_mila_au. Отметим, что пост собрал более 10 тысяч лайков (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Макколи ведет свою страницу в социальной сети, публикуя советы по уборке дома и облегчению быта.

Женщина отметила: перед тем, как мыть холодильник, необходимо достать из него все продукты, вынуть полки и съемные ящики и отключить от сети.

Видео дня

После того, как холодильник будет обработан раствором, его нужно протереть сухой тряпкой.

Рецепт женщины, как уверяет она, не только поможет избавиться от грязи, но и придаст приятный аромат, который не будет перебивать запах продуктов.

В комментариях к посту многие написали, что хотят попробовать лайфхак блогера. Те, кто уже убрал холодильник по ее методу, заявили, что самодельное очищающее средство сработало отлично.

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