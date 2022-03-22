Слава Каминская вызвала смех в сети фото с 'Арестовичем' и их общими 'детьми'

Украинская певица Слава Каминская порадовала фанатов забавной подборкой коллажей, на которых она изобразила свой "брак" с советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем. Она показала, как могли бы выглядеть их общие "дети".

В подписи к посту экс-"НеАнгел" отметила, что "вся жизнь в карусели", и поинтересовалась, можно ли в ускоренном режиме выгнать российских оккупантов из Украины. Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram.

"Вся жизнь в карусели))) Девочки, не ссорьтесь. Поздно. У меня все. Алексей Арестович, можно их как-то в ускоренном режиме выгнать?" – написала она.

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Пользователи соцсети в восторге от такого "союза". Некоторые даже отметили, что советник главы ОП впервые с начала войны засмеялся, а "дети" – копия Арестовича.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядели бы Зеленский, Ким, Арестович, Резников и другие украинские политики во вселенной Marvel. Алексей Арестович у художников ассоциируется со спокойным и рассудительным Тони Старком, который в серии фильмов был Железным Человеком.

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