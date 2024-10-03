Врач признал себя виновным в смерти звезды 'Друзей' Мэттью Перри от передозировки: что ему грозит

Один из пяти подозреваемых, обвиняемых в смерти американского актера Мэттью Перри, признал себя виновным в гибели звезды "Друзей" от передозировки. 54-летний врач Марк Чавес, возглавлявший кетаминовую клинику, признался, что был участником сговора о распространении хирургического анестетика знаменитости. Острое действие вещества привело к летальному исходу.

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Как сообщает BBC, в суде Лос-Анджелеса мужчина рассказал: продавал кетаминовые леденцы, которые используют для лечения депрессии и ПТСР, доктору Сальвадору Пласенсии, который и снабжал ими актера. Он отметил, что получал вещество как в своей бывшей клинике, так и у дистрибьютора, пользуясь поддельным рецептом.

Прокуроры заявили, что помощник Мэттью Перри, Кеннет Ивамаса сотрудничал с двумя врачами, чтобы обеспечить звезду анестетиком. За несколько недель до смерти знаменитости было приобретено большое количество кетамина на сумму более 50 000 долларов. Представители полиции добавили, что между фигурантами дела была тайная переписка, где они обсуждали прибыль, которую им удастся получить в результате спланированных махинаций.

"Интересно, сколько заплатит этот придурок. Давайте узнаем", – говорилось в сообщениях.

За сотрудничество со следствием Марку Чавесу будет смягчен приговор, однако ему все еще грозит до 10 лет тюрьмы. Он сдал свой паспорт и медицинскую лицензию правоохранителям.

Напомним, что 28 октября 2023 года Мэттью Перри отошел в засветы в своем доме в Лос-Анджелесе. Тело звезды обнаружили в джакузи. Поскольку следователи не заметили признаков насилия, первоначально его смерть была признана "несчастным случаем".

Впоследствии результаты вскрытия показали, что летальный инцидент произошел в результате острого действия кетамина. В день смерти помощник звезды Кеннет Ивамасу уколол по просьбе актера анестетик, введя 3 дозы.

Дальнейшее расследование показало, что пять человек, вместе с ассистентом, воспользовались наркотической зависимостью знаменитости с целью обогащения. Они знали о борьбе Мэттью Перри со злоупотреблением психоактивными веществами, однако сознательно и добровольно снабжали и вводили ему кетамин.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стали известны последние слова Мэттью Перри. Звезда "Друзей" обращался к арестованному ассистенту с просьбой вколоть большую дозу анестетика.

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