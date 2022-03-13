Потап передал привет Газманову и всей России, напомнив о позоре их военных в Украине

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) потроллил российского исполнителя Олега Газманова, который является патриотом РФ, поддерживал президента Владимира Путина и выступал на концерте в честь российской армии. Потап рассказал Газманову обо всем величии войска Кремля.

Украинский рэпер опубликовал на своей странице в Instagram сатирическое видео, где якобы министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывает Путину всю правду о поражении своих военных. Генерал русской армии начал речь словами: "Слава Украине!"(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"С вашего позволения начну на украинском с галицким акцентом. Хочу сказать, что мы все обос*ались как никогда. Цыгане пи*дят танки, местные тракторами воруют БТРы и зенитки. Украинская армия из наших солдат ржет, называет их бомжами. Жрать нечего, поэтому в военном плане мы в полной ж*опе", – говорится в шутливом обращении Шойгу к Путину, которое смонтировали украинцы.

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Потап вспомнил, как Олег Газманов в аэропорту спросил его, почему украинцы недолюбливают россиян и постоянно над ними насмехаются. Потапенко написал: "Ну а как над этим не смеяться?", когда обычные жители села вместе с ВСУ действительно забирают вражескую технику и дают достойный отпор российским захватчикам, которые считали себя сильнейшим войском в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Потап обратился к Путину и Лукашенко, "склонным к маразму и деменции дедам". Продюсер заявил, что лидеры стран "играют свою последнюю партию".

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