Потап обратился к Путину и Лукашенко: наверное, вам очень страшно умирать? Ботокс и драник мешают?

Известный украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) обратился к президентам России и Беларуси, назвав Владимира Путина и Александра Лукашенко "склонных к маразму и деменции старичка". Знаменитость заявил, что лидеры стран "играют свою последнюю партию".

Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Instagram. "То есть два достаточно пожилых, склонных к маразму и деменции, старичка, хотят, чтобы мы поверили, что чёрное это белое и наоборот? Засиделись товарищи пенсионеры, пора и честь знать", – написал Потап.

Продюсер опубликовал короткий отрезок видео встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле, на котором президент Беларуси говорит о том, что "не они на украинцев нападали", а якобы ВСУ начали стрелять, когда лидеры вышеупомянутых стран сидели дома.

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"Думаю, что вы сами понимаете, что играете последнюю свою партию! Наверное вам очень страшно умирать, наверное вы очень боитесь, раз не показываете никаких признаков человеческого … Одному мешает ботокс, а второму драник в голове, но людям то не мешает, люди России и Беларуси, неужели Вам не надоело?", – написал Потап.

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