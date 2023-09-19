'Подождите 19 сентября!' В сети вспомнили 'пророчество' Жириновского по поводу Украины

Накануне старта Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в Нью-Йорке, в сети вспомнили "пророчество" покойного лидера партии ЛДПР, опального россиянина Владимира Жириновского. Во время одной из своих эмоциональных речей еще при жизни пропагандист приказал всем "ждать 19 сентября".

В этот день, как считал путинист, должна затихнуть война в Украине. Предсказание россиянина пользователи сети связывают с Генеральной ассамблеей, где президент Украины якобы может встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Соответствующие видео и комментарии появились в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Подождите 19 сентября! Все стихнет, все затихнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента", – сказал Жириновский несколько лет назад.

Видео дня

О президенте какой страны говорил путинист, непонятно. По плану выборы нового главы в 2024 году должны были состояться как в Украине, так и в террористической России. Однако украинцы не смогут проголосовать до окончания войны. Это подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Больший интерес у пользователей сети вызвала дата из "пророчества" Жириновского – 19 сентября.

"У кого какие варианты? Чего ждать?" "У Жирика прогнозы совпадают", "Так и будет. Мы живем от периода к периоду", "Он знал обо всех планах. Возможно, будет погрешность, но похоже, что "заморозят", – высказались зрители под видео.

Кстати, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину Жириновский заявил, что российская армия пойдет в наступление в феврале 2022 года. По его словам, это нужно было сделать в новогоднюю ночь.

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