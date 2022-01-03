Жириновский "назначил" удачную дату нападения на Украину

Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что "удачный", по его мнению, момент для бомбардировки Украины – февраль 2022 года. Он считает, что военная агрессия якобы поможет "принудить" украинцев "к миру".

Слова Жириновского приводят российские СМИ. В частности, отмечается, что политик "разочарован" тем, что Кремль не прислушался к его предложению атаковать Киев и "западные города" в новогоднюю ночь.

"Зря этого не сделали. …Выбрана линия на мирное сосуществование. Я понимаю, почему принималось такое решение. Но есть шанс это все наверстать", – заявил Жириновский, общаясь с однопартийцами в эфире канала ЛДПР.

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Отметим, свое предложение вторгнуться в Украину в Новый год Жириновский озвучил в эфире кремлевского Первого канала 27 декабря. В частности, он тогда заявил, что нужно "просто шарахнуть" в четыре или пять часов утра 1 января.

По мнению Жириновского, всех украинцев бомбить "необязательно", но надо "выборочно" кого-то "напугать" и "наказать".

Владимир Жириновский известен своими резкими антиукраинскими заявлениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер ЛДПР призывал присоединить к России Украину, Беларусь, Армению и Азербайджан. А весной 2021 года он пообещал 10 миллионов рублей тому, кто "воткнет флаг России над Киевом".