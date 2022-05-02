Подает сигнал из бункера? Медведев молча поздравил россиян с 1 мая и стал героем мемов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 мая поздравил россиян с Днем труда и стал героем мемов. Дело в том, что политик молча написал на белой доске послание для соотечественников, что не типично для привычных обращений к народу.

Поэтому фотошоперы и любители конспирологии начали придумывать, что хотел донести Медведев. OBOZREVATEL собрал самые забавные догадки и мемы пользователей сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На видео экс-премьер-министр РФ пишет на доске пожелания с буквой Z, не говоря ни слова. После этого он загадочно смотрит в камеру и едва улыбается.

За его спиной видна надпись: "С 1 Мая и приближающимся Днем Победы". А под приветствием путинист нарисовал гигантский знак Z, что в цивилизованном мире уже признали фашистским.

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Загадочная, по мнению некоторых зрителей, запись заставила их строить теории по поводу причин молчания политика. В версиях комментаторов Медведев оставляет тайное послание.

Некоторые пользователи Twitter предположили, что пропагандиста держат в бункере и запрещают говорить, поэтому таким образом он подает сигналы для спасения.

"Может он хочет подать знак? Может, там зашифрованы координаты бункера?" "Дмитрий Медведев из какого-то подвала подает сигналы для спасения", – говорится в сообщениях взволнованных россиян.

Других пользователей рассмешил знак Z и белая доска на видео, поэтому они начали дорисовывать свои варианты надписей.

В частности, на одном из мемов возле путиниста изобразили монолог президента Беларуси Александра Лукашенко, начинающийся со слов "А я вам сейчас показу, откуда на Беларусь готовилось нападение..."

Любители искусства, в свою очередь, прифотошопили Медведеву роскошный пейзаж и краски в руках.

Как сообщал OBOZREVATEL, приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов стал настоящей сенсацией и вдохновил украинцев на создание мемов. Их героем, кроме звезды, стал 14-летний школьник по имени Юлиан, который не заметил звезду и продолжал листать ленту в Instagram.