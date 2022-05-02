Подросток-герой мемов с Анджелиной Джоли рассказал, почему не отреагировал на звезду: это сон наяву!

14-летний львовянин по имени Юлиан, случайно попавший на видео с Анджелиной Джоли и ставший героем мемов, рассказал, почему не обратил внимание на голливудскую звезду, сидя в кафе. По словам школьника, он слышал английскую речь поблизости, однако был слишком сосредоточен на музыке в наушниках и Instagram-ленте.

Свою неожиданную популярность восьмиклассник поначалу воспринимал как "сон наяву", ведь ролик с его участием разлетелся по сети всего за полчаса. Сюжет-интервью с подростком появился на YouTube-канале шоу "Завтрак з 1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Юлиана, в кафе он зашел перекусить, пока ждал автобус. Сидя спиной к двери, он не увидел, кто был позади него.

Видео дня

"Я сел за столик и краем уха услышал, что кто-то по-английски разговаривает. Подумал, какая-то американская Instagram-знаменитость. Я видел ее, но как-то не понял, не узнал", – вспомнил львовянин.

Подросток признался, что видел множество фильмов с Анджелиной Джоли в главной роли, однако вживую и за пределами съемочной площадки она выглядит по-другому.

"В реальности она очень красивая. А вот в фильмах, знаете, так иногда гримируют, что родная мама не узнает", – пошутил школьник.

Он также признался, что в момент, когда гости заведения брали у звезды автографы и фотографировались, он был сосредоточен на постах в Instagram и прослушивании треков.

Ничего не подозревая, Юлиан отправился домой. За 30 минут, которые у подростка заняла дорога, ролик с его участием уже успел разлететься по Интернету.

"Я уже приехал домой – и тут мне мама показывает видео, которое ей соседка сбросила, что я популярен. Я где-то полчаса ехал, и получилось так, что за это время оказался почти во всех пабликах. Знаете, это как сон наяву. Вроде бы все реально, а такое впечатление, что ты сейчас проснешься и этого всего не будет", – поделился он.

14-летний парень начал коллекционировать мемы о себе, которых создают десятки, а то и сотни, потому шутит, что "популярность нашла его сама".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Анджелина Джоли из-за приезда во Львов получила "роль" героини забавных мемов. Украинские юмористы создают добрые и смешные картинки с актрисой, которые становятся вирусными в сети. Самые удачные из них, по мнению нашей редакции, можно посмотреть здесь.