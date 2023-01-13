''Отравились ракетой'': звезда ''Квартала'' высеял ложь Конашенкова в новой пародии, напомнив о ''хлопке'' в Макеевке. Видео

Актер юмористической студии "Квартал 95" Юрий Великий высмеял очередную порцию пропаганды спикера российского минобороны Игоря Конашенкова. В частности, пародия коснулась успешного новогоднего удара ВСУ по Макеевке, операции "Возмездие" и других актуальных новостей.

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В образе пропагандиста актер "доложил" о фейковых достижениях РФ и оправдал катастрофические для российской армии неудачи. Видео появилось на YouTube-канале звезды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В ночь с 31 декабря на 1 января произошло спланированное наступление Нового года. Особенно жарко год начался в столовой одного из макеевских ПТУ, где совсем незначительное количество наших военнослужащих отравились плохо приготовленной ракетой HIMARS. У всех пострадавших наблюдаются одинаковые симптомы: отсутствие пульса и конечностей, ломота в суставах, изжога всего тела и категорическое нежелание приходить в себя", – начал "Конашенков".

Впрочем, поспешил успокоить слушателей герой пародии, российским войскам "удалось" отомстить.

"Реализована операция "Возмездие". В результате попадания высокоточной ракеты четко по асфальту рядом с каким-то заброшенным зданием в двух общежитиях были ликвидированы более 600 военнослужащих. Среди них – один генерал-вахтер и лейтенант-кастелянша. На самом деле ликвидированных было гораздо больше. 660 – это только в одной комнате, которые спали на одной кровати. Еще 7000 были уничтожены на кухне", – продолжил юморист.

"Спикер минобороны РФ" также доложил об операции "Вендетта", которую провели в ответ на успешные атаки ВСУ на крейсер "Москва" и аэропорт "Энгельс".

Герой пародии также посетовал, что украинцы отказались от рождественского перемирия, во время которого оккупанты планировали "мирно обстреливать украинские позиции".

Напоследок "Конашенков" упомянул о возвращении генерал-полковника Александра Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск РФ и заявил, что предстоящее поражение под Бахмутом "под его надежным контролем".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Юрий Великий спародировал встречу российского диктатора Владимира Путина с подставными "матерями" российских солдат. Юморист предположил, как выглядел "полный разговор", не попавший в эфир.

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