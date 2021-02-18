Где четвертая рука? Новая оптическая иллюзия озадачила сеть

В сети показали снимок, на котором изображено три человека и четыре руки с напитками, но из-за оптической иллюзии пользователи не понимают, кто держит четвертую бутылку.

Соответствующий кадр разместила девушка под ником Jen Gentleman на своей странице в Twitter. По ее словам, мозг отказывается верить, что на этом фото четыре человека (его можно посмотреть ниже).

Так, на снимке изображены три человека и четыре бутылки, одна из которых будто зависла в воздухе. Как оказалось, куртка четвертой персоны сливается с землей и поэтому кажется, что напиток никто не держит.

В комментариях многие пользователи сети отметили, что никак не могут развидеть еще одного человека на фото. По словам некоторых, на это у них ушло много времени.

"Я запуталась, почему там всего "3" оружия, а бутылок "4"?", "Я впервые увидел, как камуфляж работает так задумано", "Где четвертый человек?", "Нет, я не вижу этого", – пишут люди в сети.

Напомним, ранее в сети показали новую оптическую иллюзию: фото морского шторма напомнило пользователям лицо античного бога морей Посейдона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на снимке оптической иллюзии от американского журналиста одна часть пользователей увидели собаку, а другая – человека. А ученый, писатель и фотограф Эндрю Стил раскрыл секрет зрительного обмана с превращением черно-белого фото в цветное.