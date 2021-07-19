Облака или снег? "Перевернутое" фото сбило с толку пользователей сети

Снимок, запечатлевший густо затянутое облаками небо, сбил с толку пользователей сети. Опубликованный в "перевернутом" виде, он напомнил им груды белого снега.

Необычное фото появилось на сайте Reddit. "Это перевернутое изображение", – уточнил в подписи к публикации ее автор, пользователь ресурса под ником @bobjamesya.

В комментариях многие выразили удивление тому, как необычно выглядят облака, а также отметили, что они кажутся снегом.

Видео дня

"Это действительно безумные облака", "Даже при правильном ракурсе это выглядит странно, таких облаков еще не видел!", "Я думал, что это снег на земле", "Моя первая мысль, глядя на фото: "Груды снега", "Это немного похоже на снег", – пишут, в частности, они.

Как известно, наука выделяет несколько видов облаков. На снимке, удивившем пользователей, очевидно, запечатлены слоисто-кучевые (Stratocumulus).

Читайте также в OBOZREVATEL: