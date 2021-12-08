Названо самое смешное фото домашнего животного 2021 года

Победителем конкурса Comedy Pet Photo Awards-2021 стала фотограф Зои Росс. Ее снимок Whizz pop, на котором изображен щенок породы лабрадора, играющий с мыльными пузырями, стал лучшим среди остальных.

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. О том, какие работы были представлены еще, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Абсолютным победителем стала Зои Росс, которая сделала свой снимок в Пенкридже (Великобритания). Положение, в котором находится собака, выглядит довольно забавно.

"Мы даже не думали о победе, но решили принять участие в конкурсе, потому что нам понравилась идея помочь благотворительной организации, просто прислав забавную фотографию. Пеппер — самый счастливый щенок, которого мы когда-либо встречали, и которого мы любим до безумия", — поделилась Зои Росс.

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Теперь женщина получит памятный сертификат, подтверждающий звание лучшего фотографа домашних животных, а также уникальный трофей, корм для щенка и денежный приз в размере двух тысяч фунтов стерлингов (более 72 тысяч гривен).

Кроме этого, члены жюри конкурса отметили и другие работы. Они определили еще победителей в семи категориях:

Категория собак – фотограф Кармен Кромер с изображением "Кора юрского периода".

Категория кошек – фотограф Кэтрин Тротт с изображением "Фотобомба".

Категория "Могучая лошадь" – фотограф Мэри Эллис с изображением "Я сказал "Доброе утро"".

Категория других животных – фотограф Софи Боннефой с изображением "Момент Эврики!".

Категория юниоров – фотограф Сюзи Лонерган с изображением "Сидеть".

Категория домашних животных, похожих на своих хозяев – фотограф Якуб Гойда с изображением "Это было хорошо!!"

Категория видео – Аллегра Лох с роликом "Раскраски время кошачьего стиля"

Коротко про Comedy Pet Photo Awards:

Конкурс был создан Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Цель – отметить позитивную роль, которую домашние питомцы могут играть в нашей жизни. Также он несет благотворительную миссию, поскольку направлен на оказание помощи бездомным домашним животным в Великобритании.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что фотограф Кен Дженсен из Блэкберна (Англия) стал победителем премии "Comedy Wildlife Photography Awards", с фотографией обезьяны, которая села в неудобное положение.