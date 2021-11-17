Названо самое смешное фото дикой природы 2021 года

Победителем премии "Comedy Wildlife Photography Awards" стал фотограф Кен Дженсен из Блэкберна (Англия). Его фотография под названием "Ой!" выиграла из 7 тысяч веселых работ со всего мира.

Об этом сообщается на официальном сайте премии. О том, какие работы были представлены еще, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Абсолютным победителем признали Кена Дженсена, который запечатлел на фото обезьяну в провинции Юньнань (Китай). Положение, в котором находится животное, выглядит довольно болезненно и одновременно смешно.

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Когда Кен комментировал свою победу, он отметил, что был удивлен, что именно его работа выиграла, поскольку, по его словам, на конкурсе были представлены "много замечательных фотографий".

"Публичность, которую мое изображение получило за последние несколько месяцев, была невероятной, это такое прекрасное чувство – знать, что авторский имидж вызывает у людей глобальную улыбку, а также помогает поддерживать некоторые фантастически значимые природоохранные мероприятия", – сказал Дженсен.

К слову, в конкурсе действительно принимали участие множество замечательных снимков разных фотографов. Среди кадров, есть изображенные смешные птицы, выдры, медведи, еноты, кенгуру и другие животные.

Коротко о конкурсе:

Comedy Wildlife Photography Awards – был основан в 2015 году фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Его цель – содействие сохранению дикой природы, а также их окрестностей, благодаря позитивным и оптимистичным изображениям. Конкурс создали, чтобы сосредоточить внимание на более светлой стороне фотографии дикой природы.

Кроме того, конкурс поддерживает охрану дикой природы. В 2021 году он поможет спасти диких орангутангов, пожертвовав 10% от общего чистого дохода на благотворительность.

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