'Нация орков, фашисты!' Невзоров показал, как будет выглядеть парад 9 Мая в России на самом деле

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров, известный критикой преступного режима главы РФ Владимира Путина, показал постановочные кадры парада 9 Мая в Кремле. По его словам, таким мероприятие увидит весь мир.

В своем Telegram-канале он опубликовал ролик, на кадрах которого орки предстали на фоне администрации президента страны-агрессора. Разъезжая на танках с вражеской символикой – литерами "Z" и "V", российские фашисты маршировали под немецкую песню (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Именно так парад 9 мая увидит мир", – написал Невзоров.

В комментариях подписчики журналиста поддержали его утверждение и в очередной раз подчеркнули, что режим России превзошел Гитлера. Также пользователи отметили, что в руках у путинистов будут украденные в Украине миксеры и нижнее белье.

"Шутки шутками, но на самом деле все так и есть. Это оригинал всего путинского победобесия", "Парад будет именно таким, с небольшой поправкой: будет также полк парадных гробов", "Не хватает только стиралок и 28 тысяч гробов", – добавили подписчики.

"Прекрасное полотно для того, чтобы описать самыми яркими, кровавыми красками всю шизофрению современного "умственного" кризиса в РФ, который, как черная дыра, впитывает в себя весь "свет" "просветленного народа", "Как можно превратить за 20 лет часть народа в скот... Зомбоящик, с*ка, постарался... И твари пропаганд*ны...", "Это ужас! Так разорить свою историю... Гибнут люди, а они шагают... Что в головах? Это парад позора, парад кровожадного руководства страны", – прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Невзоров ранее посылал "в задницу" правительство России за то, что там признали его иноагентом. Оппозиционер отметил, что ему безразлично, как его назовут, заявив, что войну РФ все равно проиграет.