'Мисс Мурпл в роли мисс Бурпл'. Тимур Мирошниченко и Василий Байдак довели украинцев до истерики в финале Евровидения 2024

Ведущие финала Евровидения 2024 комик Василий Байдак и комментатор Тимур Мирошниченко довели публику до слез из-за невероятной пародии на популярное в 2000-е годы украинское скетч-шоу "Крутое пике" ("Каламбур"). И хотя мини-сериал снимали как пародию на американские фильмы-катастрофы, но он настолько стал любимым для зрителя, что таким, как 33-летнему Василию Байдаку, едва ли не в первую очередь приходит в голову.

Пародия на пародию проходила в комментаторском зале во время трансляции гранд-финала. Огромные наушники и зеленый галстук стали так называемым якорем для комика, чтобы сразу же вспомнить легендарный момент, когда Камандор смотрит в камеру и истерически смеется. Уже смонтированное видео опубликовали на официальной странице "Суспільне. Євробачення" в Instagram.

"Я просто понял, что мы здесь похожи на [героев из] "Крутое пике". Я и еще просто в этой рубашке", – сказал Байдак.

В комментариях украинцы уже чуть не плакали от смеха:

"Это просто невероятное сравнение. Насмешили!"

"Мисс Мурпл в роли мисс Бурпл".

"Тест на век".

"Один в один!"

"Хохочу, конец!"

"Реально!"

Напомним, "Крутое пике" является частью видео тележурнала "Каламбур" и в каждой серии описывает бесконечное падение самолета "Бройлер-747". В течение каждой серии герои создают все больше и больше нелепых ситуаций, которые не на шутку смешат зрителей. Что интересно, "Деревня Дураков" о слабоумных соседях, которые любили биться сковородками и пили литрами водку, также является "ребенок" "Каламбура".

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