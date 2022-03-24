Макаревич и Невзоров тонко подкололи Мединского, который заявил об 'угрозе русской цивилизации'

Российский музыкант Андрей Макаревич и публицист Александр Невзоров потроллили помощника президента России Владимира Мединского, который заявил об угрозе русской цивилизации. По его словам, западные страны подталкивают Россию к разрушению, и в этой ситуации актуален вопрос о существовании страны.

"На кону сегодня само существование России как русской цивилизации. Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 года, 1989 год – распад СССР. Вот к чему нас подталкивает коллективный Запад", – цитирует Мединского ТАСС.

Видео дня

Макаревич, комментируя заявление Мединского, написал в Telegram, что не стал бы рвать на себе волосы, "если это та цивилизация, в которой за два дня исчезает большинство необходимых для жизни человека вещей". Так он намекнул на то, что власти РФ, развязав войну с Украиной, за минимальное количество времени лишили россиян всего самого необходимого из-за введенных против страны западных санкций.

Невзоров не был столь многословен в своей реакции, но в Telegram опубликовал изображение, которое тонко намекает на положение дел в России. На ней мужчина в лохмотьях, который позиционирует РФ, смотрит в окно с "видом" на Евросоюз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Макаревич обратился к россиянам, чтобы они перестали верить в пропаганду своего президента Владимира Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!