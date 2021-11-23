Кот сорвал политическое ток-шоу в Грузии и стал звездой. Видео
На грузинском телеканале TV Kavkasia произошел курьез с "местным" котом. Животное, которое приютили в студии, неожиданно запрыгнуло на стол посреди серьезной дискуссии.
Ведущий программы Давид Акубардия как раз вел диалог о политике со своим гостем, депутатом Гедеваном Попхадзе, когда хвостатый попал в кадр. Забавное видео появилось в YouTube и стало популярным в сети, а потом о нем написали известные СМИ.
К примеру, кадрами поделился канал Al Jazeera, британский Sky News, агентство Reuters. Кроме того, о курьезе вышли заметки в финской газете Helsingin Sanomat, американском издании The National и других (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Стоит отметить, что зрителей поразил не только кот, но и реакция на смешной инцидент собеседников.
"Это наш кот, Какуца", – добродушно пояснил ведущий с улыбкой на лице. Гость в ответ спросил, присоединится ли питомец к их дискуссии.
В этот момент кот уселся на столе и начал вылизывать свой хвост. "Он хороший кот. Какуца, теперь спустись со стола", – предложил ведущий хвостатому.
Кот в итоге подошел к Попхадзе, чтобы тот его погладил. Животное со стола пришлось забирать персоналу, чтобы ведущий и гость продолжили обсуждать тему передачи.
Kakutsa the cat stole the show when it interrupted live TV in Georgia 🐱 pic.twitter.com/hDgXx14EtO— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 20, 2021
Как писал OBOZREVATEL:
ранее в сети стало вирусным видео с "гигантским" котом, который с трудом протискается в железнодорожный тоннель. В чем "секрет" ролика и чем знаменит хвостатый по кличке Варежка (Mittens), читайте по ссылке.
А в социальной сети TikTok получил популярность грустный толстый кот по кличке Миша. Животное покорило пользователей своим задумчивым взглядом и стало мемом.