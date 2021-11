Кот сорвал политическое ток-шоу в Грузии и стал звездой. Видео

На грузинском телеканале TV Kavkasia произошел курьез с "местным" котом. Животное, которое приютили в студии, неожиданно запрыгнуло на стол посреди серьезной дискуссии.

Ведущий программы Давид Акубардия как раз вел диалог о политике со своим гостем, депутатом Гедеваном Попхадзе, когда хвостатый попал в кадр. Забавное видео появилось в YouTube и стало популярным в сети, а потом о нем написали известные СМИ.

К примеру, кадрами поделился канал Al Jazeera, британский Sky News, агентство Reuters. Кроме того, о курьезе вышли заметки в финской газете Helsingin Sanomat, американском издании The National и других (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Стоит отметить, что зрителей поразил не только кот, но и реакция на смешной инцидент собеседников.

"Это наш кот, Какуца", – добродушно пояснил ведущий с улыбкой на лице. Гость в ответ спросил, присоединится ли питомец к их дискуссии.

В этот момент кот уселся на столе и начал вылизывать свой хвост. "Он хороший кот. Какуца, теперь спустись со стола", – предложил ведущий хвостатому.

Кот в итоге подошел к Попхадзе, чтобы тот его погладил. Животное со стола пришлось забирать персоналу, чтобы ведущий и гость продолжили обсуждать тему передачи.

Kakutsa the cat stole the show when it interrupted live TV in Georgia 🐱 pic.twitter.com/hDgXx14EtO