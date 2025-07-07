ХАМАС — это террористы. "Хезболла" — это террористы. Мы имеем дело с совершенно безумной ситуацией: в поддержку ХАМАС выступают люди, с которыми в самой Газе, как и практически во всех мусульманских странах, быстро бы разобрались. Все эти либеральные активисты, представители ЛГБТ-сообщества — их там просто бы ликвидировали.

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Более того, в мире действительно хватает проблем: как минимум 10 процентов населения Земли страдают от голода и умирают. Речь идёт о настоящих гуманитарных катастрофах в странах Африки и Азии, где миллионы людей находятся на грани тотального голода и геноцида. Геноцид происходит и в Украине.

Но западную либеральную общественность всё это, похоже, не волнует — все обеспокоены Газой, где нет ни геноцида, ни голода. Там, к сожалению, трагедия другого рода: результат многолетней пропаганды, которая воспитала несколько поколений палестинцев, готовых уничтожать Израиль.

Если бы Израиль действительно соответствовал той "страшной" репутации, которую ему приписывают, война закончилась бы за 24 часа. Учитывая его военный потенциал, от Газы не осталось бы ничего, кроме пустыни. Но Израиль теряет своих солдат, потому что старается действовать в соответствии с международными нормами, которым должны соответствовать демократические государства.