'Геть з України, м*скаль некрасивий!' Легендарную фразу Верки Сердючки наложили на повстанческую музыку: видео стало вирусным

Фраза "Геть з України, м*скаль некрасивий!" из выступления знаменитого украинского шоумена Андрея Данилко в образе балерины Беллы Куценко за 2004 год приобрела нового звучания в 2022-м. Солистка украинской группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина наложила легендарную цитату на повстанческую мелодию.

Видео инструменталистка разместила на личной странице в Facebook. Меньше чем за два дня его посмотрели больше 60 тысяч интернет-пользователей.

Как признался сам Данилко в интервью "Фактам", 18 лет назад слова про "м*скаля" вырвали из контекста, однако в современных реалиях они звучат недвусмысленно.

"Это миниатюра была написана мной в 2004 году. Понятно, что слова вырваны из контекста. Но сегодня, они действительно звучат совершенно недвусмысленно. По большому счету, все, что делала Сердючка на сцене, имело какой-то смысл. Мы всегда были спорными. Я часто удивлялся, почему развлекательный персонаж Сердючки вызывает все время какие-то разборки! А потом к этому привык. Потому что, даже когда я ничего не имел в виду, это додумывалось за меня", – прокомментировал артист.

Видео дня

Теперь культовое видео с Беллой Куценко можно не только пересматривать, но и переслушивать. Даниэла Заюшкина сыграла на синтезаторе повстанческую мелодию, совместив ее с цитатой "балерины".

Патриотический ремикс достойно оценили в сети. Комментаторы отметили, что композиция подымает настроение, несмотря на такое тяжелое время для Украины.

"Шедевр!", "Смотрю по кругу и не могу остановиться", "Хитяра", "Хочется загрузить и поставить на звонок", – оставляли комментаторы под вирусным видео.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Андрей Данилко предлагал Владимиру Путину повторить судьбу своего предшественника Адольфа Гитлера и застрелиться в бункере. Однако теперь артист считает, что смерть будет слишком легким наказанием для диктатора-террориста. Он желает увидеть кремлевского лидера на скамье подсудимых.

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