Девушка случайно отправила пошлую картинку не в тот чат и стала звездой. Видео

Девушка по имени Райли случайно отправила в семейный групповой чат смешную фразу и стала звездой сети. Она написала: "Иногда ты ешь задницу, а иногда задница съедает тебя".

Соответствующий ролик Райли опубликовала на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Видео набрало более 500 тысяч просмотров, а на данный момент у девушки почти 45 тысяч лайков.

Как рассказала Райли, чат в сети был создан для ее тети, чтобы она держала всех в курсе событий по поводу ее больной собаки.

"Однажды моя тетя создала семейный групповой чат, чтобы держать всех в курсе ее умирающей собаки, и я случайно отправила это", – подписала ролик девушка.

Видео дня

В то время, как большинство членов семьи писали добрые пожелания, Райли случайно отправила мем, в котором было сказано: "Иногда ты ешь задницу, а иногда задница съедает тебя".

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором собака отчаянно лаяла. Многих пользователей повеселил ролик, и они засыпали автора комментариями. На видео мопс очень громко и эмоционально кричит, словно в его жизни настолько все плохо, что он уже не в силах это терпеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Великобритании 28-летняя Эмили Батчелор показала свою годовалую дочь Лотти, которая имеет аномально густые волосы. Малышка родилась с пышными кудрями, которые за год выросли на 25 сантиметров.