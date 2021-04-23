Годовалая девочка стала звездой сети из-за аномально густых и длинных волос. Фото

Жительница Великобритании 28-летняя Эмили Батчелор показала свою годовалую дочь Лотти, которая имеет аномально густые волосы. Малышка родилась с пышными кудрями, которые за год выросли на 25 сантиметров.

По словам женщины, каждое утро она тратит по 45 минут на укладку девочки. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Когда она родилась, я сильно удивилась тому, насколько темными и густыми были ее волосы. С каждым месяцем их становилось все больше, на данный момент они достигают середины ее спины", – сказала мама Лотти.

Так, на сушку волос уходит около получаса, и еще 15 минут на укладку кудрей и челки. Для этого мама девочки использует множество средств, в том числе кондиционер, антистатическую сыворотку, эмульсию для легкого расчесывания и спрей для волнистых локонов.

"У нее самые лучшие средства по уходу за волосами, и у нее их гораздо больше, чем у меня. Люди шокированы, когда я говорю, что Лотти всего год – большинство думают, что ей как минимум два года", – отметила 28-летняя Эмили Батчелор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: