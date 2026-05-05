Вчера Иран нанес ряд ударов по Объединенным Арабским Эмиратам: было выпущено несколько баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники.

В результате атаки три человека получили ранения средней тяжести, а также начался пожар в зоне нефтяных предприятий.

После этого источники в ОАЭ сообщили CNN, что в Эмиратах ожидают новую серию американо-израильских ударов по Ирану.

Сам иранский режим аятолл объяснил свою атаку тем, что они нашли доказательства участия ОАЭ в атаках на Иран.

К слову, в ОАЭ действует израильская система противоракетной обороны, которую Иерусалим еще ранее развернул там без лишнего шума и сообщений в СМИ.

Параллельно Центральное командование ВС США отрапортовало об уничтожении в Ормузском проливе шести иранских скоростных катеров.

Причем, как подчеркивают американцы, это стало ответом на попытку иранцев сорвать проход торговых судов.

Все выглядит так, будто иранский режим идет в олл-ин, так как американская блокада действует, а успешный провод судов через Ормуз выбивает единственный козырь из рук Тегерана.

О том, что режим там будет идти в олл-ин, я писал еще до начала кампании: они понимают, что, если идти на требования США, их ждет судьба режимов в Ираке, Ливии, Сирии и т. д.

Плюс КСИР нужна активная военная фаза, в ходе которой проще обосновывать свой диктат и порядок.

Потому что, если активных боевых действий нет, то непонятно, почему блокада, почему так и не возвращают интернет и т. д.

То, что будет продолжение ударов, и так было понятно, неясно лишь, в ближайшее ли время, как об этом заявляют источники в ОАЭ.

Армия обороны Израиля внимательно следит за ситуацией и находится в состоянии повышенной готовности.

Также известно, что в Израиле на среду назначено заседание военно-политического кабинета как раз по теме Ирана.

Среда — это уже завтра, так что ждем и наблюдаем.