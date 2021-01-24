Собака отчаянным криком показала, 'как сложно жить' и стала звездой сети

В сети появилось видео, на котором собака отчаянно лаяла. Многих пользователей повеселил ролик, и они засыпали автора комментариями.

Соответствующий кадр был опубликован на странице TikTok. На видео мопс очень громко и эмоционально кричит, словно в его жизни настолько все плохо, что он уже не в силах это терпеть (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

В комментариях многие пользователи не смогли отреагировать спокойно на эмоциональный крик собаки и прокомментировали, что пожалели бы животное. Некоторое даже сравнили лай мопса с собой, когда случается что-то неприятное.

"Прямо душу рвет, бедный. Иди ко мне, пожалею", "Божечки мои, ну, кто ж так расстроил ребятенка", "Я так понимаю этого пса. Бывают моменты, когда мне самому хочется так орать", – писали юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее собака скопировала хромую походку хозяина и озадачила ветеринаров. Как оказалось, таким образом домашний питомец решил выразить сочувствие хозяину, скопировав его.