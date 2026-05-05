Информационное пространство снова качнуло – на этот раз из‑за обращения Виктории Бони. Если отбросить эмоции и посмотреть на факты, картина получается довольно забавная.

В обращении звучит поддержка действующей власти, подчёркивается, что Владимир Путин – сильный политик, приводится масса констатаций проблем без упоминания причин. Риторика полностью укладывается в уже привычную официальную линию. Сама по себе позиция Бони не вызывает удивления: публичные люди часто поддерживают власть, особенно если это совпадает с их интересами или образом. Более того, в данном случае важен не столько смысл сказанного, сколько сам носитель – медийная фигура с уже готовым вниманием аудитории.

Но другой вопрос: почему "беззубое" обращение, не несущее ничего принципиально нового, так активно разгоняется оппозиционными медиа? Здесь работает простая медиалогика. Любое высказывание узнаваемого персонажа автоматически становится инфоповодом – не из‑за глубины мысли, а из‑за охвата. А если в этом высказывании присутствует поддержка власти с элементами критики отдельных недостатков, это превращается в удобный триггер для поляризованной аудитории: раздражение, обсуждение, репосты. В России это обращение можно обсуждать, потому что не затронута тема войны и роли главного "геостратега" в этом контексте.

Для оппозиционной аудитории подобные высказывания выполняют ещё одну функцию – они воспринимаются как маркер среды. Но не только как холодный индикатор допустимой риторики, а и как повод выдать желаемое за действительное: увидеть в них намёки на "прозрение", на якобы начинающийся сдвиг даже там, где его по сути нет. То есть речь идёт уже не столько о содержании обращения, сколько о его символическом и во многом проективном значении.Фактически мы имеем дело не с самим содержанием, а с реакцией на него. Нам предлагают обсуждать заявление сторонника Путина, пусть и в необычной обёртке светской львицы из "прекрасного далека". И вот тут, кажется, кроется причина: это безопасная мишень. Критиковать подобное высказывание проще, чем разбирать системные вещи, — и при этом оно вызывает гораздо больше эмоций. Если о проблемах говорил бы вменяемый политик, это было бы банально и, скорее всего, прошло бы незамеченным.

А вот если где‑то "раскопают" персонажа вне политического контекста – внимание гарантировано. Срабатывает эффект инфотейнмента: необычный источник делает само сообщение событием. И в этом проявляется ещё одно измерение происходящего. Даже без обращения к теориям заговора видно, что подобные заявления – от агрессивного блогера вроде "сумасшедшего" Ремесло (жёсткая критика персонально Путина) до светской медийной фигуры, матери одиночки Бони ("за всё хорошее, против плохих бояр") – формируют удобную политтехнологическую вилку. Это классический инструмент, позволяющий работать сразу в двух направлениях но в приемлемых границах: с одной стороны, поддерживать и усиливать образ действующей власти через лоялистские высказывания; с другой – аккуратно тестировать реакции аудитории на альтернативные точки зрения в нужном фарватере, которые могут пригодиться в будущем. В этом смысле важны не сами персонажи, а то, как их используют: по сути, это управляемые медиатриггеры, позволяющие политтехнологам моделировать поле восприятия и готовить почву для дальнейших сценариев.