'Дедушка и внучка!' Пара с 42-летней разницей в возрасте столкнулась с хейтом в сети: люди не верят, что это любовь

70-летний Дэйв и 28-летняя Джеки влюбились друг в друга с первого "клика" в приложении для знакомств почти семь лет назад. Из-за 42 лет разницы в возрасте пара часто страдает от интернет-троллей.

Об этом сообщает издание Daily Star. Они встретились, когда Дэйв прилетел на Филиппины, родину Джеки.

Влюбленные быстро нашли общий язык. После нескольких свиданий девушка переехала в США, чтобы жить со своим любимым. Теперь пара делится видео и фотографиями своих отношений, но не все принимают их разницу в возрасте.

Тролли нацелились на влюбленных в комментариях: некоторые называют 28-летнюю красавицу "золотоискательницей" и предполагают, что она с 70-летним Дэйвом только ради его денег. Между тем другие говорят, что он "похож на ее дедушку".

Видео дня

В ответ на один из насмешливых комментариев Джеки записала видео, в котором говорилось: "У нас разница в возрасте 42 года, и для нас это не имеет значения. Знаете, мы любим друг друга. Это самое важное".

"Он не дедушка, – сказала она, отмечая, что у ее мужа даже нет детей. – Но вы знаете, по-моему, вы должны быть осторожными, употребляя это слово, потому что все мы когда-то состаримся. Если вам нечего сказать приятного другим людям, занимайтесь своими делами". Они продолжают показывать людям в своем TikTok, что им это безразлично, и их отношения – это настоящая любовь. На данный момент их аккаунт имеет около 50 тысяч подписчиков.

В одном из роликов Джеки лежала на коленях любимого, нежно лаская его лицо, добавив в подписи: "Я благословенна". Другое видео изображало, как супружеская пара целуется, обнимаясь в постели.

Однако пользователи TikTok все еще имеют разные мнения об отношениях супругов. Один пользователь сказал: "Дедушка и внучка!". Другой добавил: "Это просто отвратительно".

Но некоторые подписчики защищали отношения, говоря, что пара, похоже, полна любви. Один из них прокомментировал: "У вас настоящая искренняя любовь. Я рад за вас". Другой сказал: "Вы оба так любите друг друга". Третий написал: "Любовь витает в воздухе. Прекрасная пара. Я очень уважаю ваши отношения".

Ранее OBOZ.UA писал о паре, имеющей 54-летнюю разницу в возрасте. Они познакомились на похоронах и вместе уже 9 лет.

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