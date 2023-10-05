Ему 26, ей 80: как выглядят сегодня супруги из США, которые познакомились на похоронах и вместе уже 9 лет

Альмеда и Гэри Хардвик из Теннесси, США, между которыми 54-летняя разница в возрасте, познакомились в 2015 году, когда Альмеди был 71 год, а Гэри еще было 17. Знакомство состоялось на похоронах родного сына женщины.

Об этом пишет издание Daily Mail. Прежде чем Альмеда заговорила с Гэри должным образом, она сказала, что подумала: "Он был тем самым".

Гэри, который младше одного из внуков женщины, раньше описывал себя как "зрелого для своего возраста" и рассказал, что он разорвал несчастливые отношения с 77-летней женщиной, когда встретил Альмеду.

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С тех пор они стали видеться каждый вечер. Пара попросила благословения у матери мужа Темми, которой тогда было 48 лет, и у его бабушки Кэролин, которой был 71 год. Гэри сделал предложение Альмеде всего через две недели после того, как они начали встречаться. Влюбленные поженились 26 октября 2015 года, в то время ему было 18 лет. На церемонию они потратили около 140 фунтов стерлингов. После женитьбы пара переехала в дом Альмеды с одним из ее внуков, который на три года старше нового мужа.

Ранее Альмеда признавалась, что в своем первом браке не испытывала физической любви, хотя он подарил ей четырех детей и шестерых внуков. "Я была замужем 43 года, и в браке не было много поцелуев, объятий… никакой романтики, – сказала Альмеда в видео на своем канале YouTube, имея в виду свои прошлые отношения. – [Мои текущие отношения] это вихрь". Она добавила: "Мы всегда делаем комплименты [друг друг другу] и целуемся. Мы наслаждаемся нашими отношениями. Когда ты встречаешь идеального человека, ты понимаешь, что не хочешь терять это чувство".

Несмотря на некоторые взлеты и падения, включая сердечный приступ Альмеды, пара сильнее, чем когда-либо, и признает, что их сексуальная жизнь все еще прекрасна.

Гэри опубликовал более 300 видео в TikTok, многие из которых посвящены их отношениям. В своих видео он включает песни о любви своей жене, прежде чем медленно подойти, чтобы поцеловать ее в губы.

Помимо своих любовных песен в TikTok, Гэри также делится сообщениями о любви на своей странице в Instagram. В подписях часто пишет: "Мой мир". Также: "Благодаря тебе я самый счастливый человек в мире". В День Святого Валентина он написал: "Я праздную нашу любовь и благодарю Бога за то, что он посылает мне моего ангела, мою родственную душу каждый день".

Пара ранее рассказала что они ждали до своей брачной ночи, чтобы заняться сексом, и оба описали друг друга как "прекрасных любовников". "Я никогда не чувствую, будто я что-то теряю, будучи женатым на Альмеде, – сказал Гэри. – Меня никогда не привлекали младшие женщины. Даже когда мне было 13 или 14 лет, я всегда испытывал тягу к старшим женщинам, и когда я сказал своей бабушке, которая меня воспитывала, я не знал, как она это воспримет, но она приняла нас".

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