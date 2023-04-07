''Бомбезная вечеринка, неплохо оторвался'': Великий показал, что произошло с Татарским после смерти

Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий записал новую юмористическую пародию, главным героем которой стал покойный российский "военкор" и пропагандист Владлен Татарский. Артист пофантазировал, как путиниста "встретили" в аду после теракта в кафе Street Food Bar #1 в Санкт-Петербурге 2 апреля этого года.

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Меньше чем за сутки ролик собрал более 700 тысяч просмотров. С полной версией можно ознакомиться на YouTube-канале Великого (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В пародии юмориста после взрыва во время "творческого вечера" Татарский попал в "адскую" канцелярию, где его "приветливо" встретила бывшая руководительница паспортного стола города Чертаново Московской области.

"Спокойно, мужчна. Чего вы раскричались? Вы не на митинге в поддержку Путина, а в помещении канцелярии. Мне здесь хамить не нужно, я и сама себе нахамить могу", – сказала Эльвира Тварионовна, как ее назвал Юрий Великий.

После жалких просьб "Татарского" вернуть его на землю, потому что "он там обещал всех победить, всех, кого надо, ограбить, сделать все, как мы любим", героиня пародии предложила ему привыкать к новым условиям.

В частности, "администратор" вручила ему билет на концерт Кобзона, а также посоветовала сходить на экскурсию за российским военным кораблем.

"Так это ты! Читала я в новостях о вашей бомбезной вечеринке. Не плохо ты, так сказать, оторвался. Аж сюда было слышно", – потролил "военкора" украинский юморист.

Подробнее о том, кем был Татарский, можно прочесть в нашей статье по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Великий высмеял продюсера Иосифа Пригожина, якобы пришедшего на передачу к пропагандисту Борису Корчевникову, чтобы оправдаться за скандальный разговор с олигархом-миллиардером Фархадом Ахмедовым.

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