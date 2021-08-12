Анекдоты дня: приколы и мемы за 12 августа

Чем наша власть похожа на Луну? Тем, что все время нам видна лишь одна ее сторона. Чем власть отличается от Луны? Тем, что все время нам видна не лицевая ее сторона.

Актуальные анекдоты, шутки, приколы и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 12 августа.

– Товарищ полковник, мы окружены!

– Отлично! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!

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Народная примета. Если вас тормозит гаишник и говорит, что не берет взяток, значит, вам придется заплатить больше.

Видео дня

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Самое полезное животное – свинья. Ее можно использовать практически всю: мясо и сало – для еды, кишки – для колбасы, шкуру – для одежды и обуви, щетину – для щеток, даже название – для оскорблений.

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Муж – жене:

– Ты машину в гараж поставила?

– Частично...

***

Рабинович, уже весь зеленый, тяжело вздыхая, в четвертый раз садится на карусель.

– Яша, если вам плохо, может, лучше таки слезьте? – спрашивает его друг.

– Нет, ни за что! Хозяин карусели должен мне 200 гривен, и это единственный способ их от него получить.

***

Гаишник тормозит автомобиль:

– Вы знак "50" видели?

– Да.

– Тогда почему ехали на сто гривен быстрее?

***

Блондинка в роддоме плачет. Медсестра спрашивает:

– Почему вы плачете?

– У меня двойня, – рыдая, отвечает та.

– И что?

– Что я мужу скажу, откуда второй ребенок?!

***

Первое время поживешь у меня. А утром домой пойдешь.

***

Парень разговаривает с друзьями: "При моей невесте попрошу без мата. А тебя, Иван, я представлю как моего глухонемого друга".

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица МакSим показала первое фото из больницы. В июне ее госпитализировали с пневмонией.