Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 6 декабря
Мужчина всегда поможет женщине нести сумки, особенно если женщина свободна, молода и привлекательна, а сумок у нее нет.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 6 декабря.Анекдоты дня
– Почему в кинотеатре почти все жуют ведрами попкорн и запивают напитками, а в театре такое редкость?
– Потому что в театре актеры могут прервать показ, спуститься в зал и начистить рыло такой свинье.
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Женщина может простить мужчине все, кроме его отсутствия.
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Экономическая ситуация в нынешнее время столь сложна, что женщины выходят замуж по любви.
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Стоматолог выходит из кабинета, где остался пациент, и нервно ходит из угла в угол. Медсестра:
– Что случилось? Сложный случай?
– Очень сложный! У клиента полно денег, а все зубы здоровы.
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Женщина – как светофор: сначала зажигает мужчине красный свет, потом – желтый, наконец – зеленый. А мужчина – как водитель: прет на любой.
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– Расскажите, как познакомиться в интернете с девушкой?
– Своди ее куда-нибудь. К примеру, на сайт хорошего ресторана.
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