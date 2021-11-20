10 курьезных поступков детей, которые рассмешили сеть. Фото и видео

20 ноября в мире отмечают День ребенка. Появление малыша переворачивает жизнь с ног на голову. Пока чадо растет, родителей ждет множество трудностей: проблемы со сном, забота о здоровье и миллион непредсказуемых поступков непосед.

Каждый день у малышей найдется с десяток абсолютно фантастических идей, как развлечь маму с папой и заодно испытать их терпение. OBOZREVATEL собрал фото и видео забавных проделок детей, которые насмешили пользователей интернета.

Папа пытался уложить дочь спать, но она постоянно плакала. Отец прибег к радикальным действиям и залез в кроватку. Когда дочка уснула – он не мог выбраться, поскольку девочка взяла его в плен.

Видео дня

Дети повесили сушиться комбинезон после зимней прогулки. У мамы чуть не остановилось сердце, когда она увидела это на стене.

Братья разрисовали друг друга, пока никто не видел. Папа провел воспитательную беседу.

Дети обожают воображать себя искусными поварами. На ужин родителям достался салат, приготовленный из нескольких сотен евро.

Дети стали похожими на инопланетян после того, как вымазались в болоте. Мама была в панике, когда увидела своего "чертенка".

Малыш решил выбрать себе самое вкусное яблоко.

Ребенок решил сварить яйцо в микроволновке.

Малыши обожают играть на улице зимой. Но иногда мамы слишком тесно их укутывают, что им даже неудобно двигаться.

Мама поделилась в соцсетях, что ее дочери захотелось покормить унитаз.

Дети обожают играть с гаджетами.

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