Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 30 декабря

От стройной до полной женщина проходит еще через три стадии: "крепенькая", "сбитенькая" и "полненькая".

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 30 декабря.

– Итак, больной, вот ваша диета – одно яблоко, одно вареное яйцо, нежирный творог, зелень.

– Понятно, доктор, это до или после еды?

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Две одесситки на Дерибасовской:

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– Роза, ты слышала, Рабинович застрелился!

– Как? Во второй раз?

– Тише, тише, вон он идет.

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– Прошу вас ничего от меня не скрывать, доктор… Сможет ли мой муж после этого ужасного перелома руки еще когда-нибудь мыть посуду?

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– Помню, как-то раз в детстве, под Новый год, я вырезал много красивых снежинок из папиной заначки. Поэтому молочные зубы у меня выпали гораздо раньше, чем у сверстников…

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– Уровень знания английского – понимаю по интонации, что происходит.

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