Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 30 декабря
От стройной до полной женщина проходит еще через три стадии: "крепенькая", "сбитенькая" и "полненькая".
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 30 декабря.Анекдоты дня
– Итак, больной, вот ваша диета – одно яблоко, одно вареное яйцо, нежирный творог, зелень.
– Понятно, доктор, это до или после еды?
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Две одесситки на Дерибасовской:
– Роза, ты слышала, Рабинович застрелился!
– Как? Во второй раз?
– Тише, тише, вон он идет.
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– Прошу вас ничего от меня не скрывать, доктор… Сможет ли мой муж после этого ужасного перелома руки еще когда-нибудь мыть посуду?
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– Помню, как-то раз в детстве, под Новый год, я вырезал много красивых снежинок из папиной заначки. Поэтому молочные зубы у меня выпали гораздо раньше, чем у сверстников…
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– Уровень знания английского – понимаю по интонации, что происходит.
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