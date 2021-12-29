Годовалая девочка впервые попробовала пиццу и стала звездой сети

В сети завирусилось видео, на котором маленькая девочка впервые ест пиццу. Американка Стеф Кимбалл дала попробовать своей годовалой дочери кусочек и прославила ее в сети.

Маленькая девочка, укусив лакомство, показала свой восторг на лице и своей реакцией изрядно повеселила подписчиков. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале Stephanie Kimball, а также в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ребенок. Первый кусочек пиццы", – написала Стеф Кимбалл.

На опубликованных кадрах видно, как маленькой девочке по имени Салли не нравится сидеть в детском стульчике в ожидании ужина, но как только ее мама поднесла кусочек пиццы, она с любопытством посмотрела на него.

Видео дня

После она укусила, расслабилась и наслаждалась вкусом, который показался ей ошеломляющим. Свой восторг она выразила на лице.

Отметим, что видео посмотрели более 45 миллионов человек, а также оно набрало тысячу комментариев.

"Мне 23 года, и я до сих пор делаю такое лицо, когда ем пиццу", "Лол, когда она коснулась ее губ, она прошептала: "Это рай", "Вкус перенес ее в другое измерение", "Забавно", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что маленькая девочка впервые попробовала газированный напиток Coca Cola и ее эмоции снятые на видео рассмешили сеть.