Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 17 ноября

Проще всего знакомиться с девушкой полицейскому. Чтобы узнать ее имя, достаточно взять под козырек и попросить документы. А чтобы пригласить на первое романтическое свидание, достаточно сказать: "Гражданка, пройдемте!"

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 17 ноября.

– Чем наши депутаты отличаются от студентов?

– Депутаты могут завалить сессию и спокойно уйти на каникулы.

***

Видео дня

Дочь советуется с отцом:

– Папа, никак не могу решить, на какой факультет мединститута мне лучше поступать – кардиологический или стоматологический.

– А сколько у человека зубов?

– 32.

– А сердце одно?

– Одно.

– Ну, счет 32:1 в пользу стоматологического.

***

Самоуверенный студент говорит другу:

– Через несколько лет люди будут говорить, посмотрев на здание нашего университета: "Здесь учился студент Петренко!"

Голос из учебной части:

– Если не сдашь экзамены, люди будут говорить это уже на следующей неделе!

***

– Ты заметил, у моей жены новая прическа?

– Заметил, хорошая. А ты заметил – у меня вся жена новая?

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Разговаривают двое холостяков:

– Петр, а ты как печень готовишь?

– Я ее глажу и говорю ей, что следующие выходные будут сложнее предыдущих.

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– Почему женщина любит ушами, а мужчина глазами?

– Потому что женщине не на что смотреть, а мужчине – нечего слушать.

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