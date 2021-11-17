Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 17 ноября
Проще всего знакомиться с девушкой полицейскому. Чтобы узнать ее имя, достаточно взять под козырек и попросить документы. А чтобы пригласить на первое романтическое свидание, достаточно сказать: "Гражданка, пройдемте!"
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 17 ноября.
– Чем наши депутаты отличаются от студентов?
– Депутаты могут завалить сессию и спокойно уйти на каникулы.
***
Дочь советуется с отцом:
– Папа, никак не могу решить, на какой факультет мединститута мне лучше поступать – кардиологический или стоматологический.
– А сколько у человека зубов?
– 32.
– А сердце одно?
– Одно.
– Ну, счет 32:1 в пользу стоматологического.
***
Самоуверенный студент говорит другу:
– Через несколько лет люди будут говорить, посмотрев на здание нашего университета: "Здесь учился студент Петренко!"
Голос из учебной части:
– Если не сдашь экзамены, люди будут говорить это уже на следующей неделе!
***
– Ты заметил, у моей жены новая прическа?
– Заметил, хорошая. А ты заметил – у меня вся жена новая?
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Разговаривают двое холостяков:
– Петр, а ты как печень готовишь?
– Я ее глажу и говорю ей, что следующие выходные будут сложнее предыдущих.
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– Почему женщина любит ушами, а мужчина глазами?
– Потому что женщине не на что смотреть, а мужчине – нечего слушать.
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