Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы о выходных
Выходной – самый тяжелый день недели. Надо и отдохнуть, и выспаться, и в квартире убрать, и погулять, и выпить. И не знаешь, с чего начать.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 26 ноября.
– Батюшка, я согрешила.
– Да сколько ж можно, каждые выходные одно и то же!
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В жизни я делал много ошибок. Но быть трезвым в выходные – это уже перебор.
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Как объяснить ребенку, чтo восемь утра в субботу – это глубокая ночь?
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У Вас тоже день, когда Вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?
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Начальник нажимает на кнопку и говорит своей секретарше:
– Леночка, два кофе, пожалуйста!
Голос из динамика:
– Петр Андреевич, вы можете меня хотя бы на выходных оставить в покое? Отойдите от домофона!
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У меня для вас три хорошие новости:
1 – сегодня пятница,
2 – завтра суббота,
3 – послезавтра воскресенье.
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