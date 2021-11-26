Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы о выходных

Выходной – самый тяжелый день недели. Надо и отдохнуть, и выспаться, и в квартире убрать, и погулять, и выпить. И не знаешь, с чего начать.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 26 ноября.

– Батюшка, я согрешила.

– Да сколько ж можно, каждые выходные одно и то же!

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Видео дня

В жизни я делал много ошибок. Но быть трезвым в выходные – это уже перебор.

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Как объяснить ребенку, чтo восемь утра в субботу – это глубокая ночь?

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У Вас тоже день, когда Вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?

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Начальник нажимает на кнопку и говорит своей секретарше:

– Леночка, два кофе, пожалуйста!

Голос из динамика:

– Петр Андреевич, вы можете меня хотя бы на выходных оставить в покое? Отойдите от домофона!

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У меня для вас три хорошие новости:

1 – сегодня пятница,

2 – завтра суббота,

3 – послезавтра воскресенье.

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