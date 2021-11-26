В сети показали собак, поразительно похожих на звезд. Забавные фото
В сети нашли фотографии собак, которые удивительно похожи на всемирно известных личностей. Обнаружились "клоны" британского миллиардера Ричарда Брэнсона, актрис Джулии Робертс и Тильды Суинтон, рэпа Snoop Dogg и других.
Снимками питомцев, внешность которых напоминает звезд, поделился пользователь сети Хоаким Кампа из Барселоны. Он опубликовал фото в личном аккаунте в Twitter, после чего они стали вирусными. Посты мужчины собрали тысячи лайков и репостов.
OBOZREVATEL сопоставил фотографии смешных собак с личностями, которых они напоминают (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Седой пес выглядит как босс компании Virgin Ричард Брэнсон, который в июле-2021 слетал в космос как турист:
Такса поразительно похожа на легенду рэпа Snoop Dogg:
Пес с невероятными голубыми глазами напоминает актера Джона Траволту:
Недовольный взгляд этого пса очень похож на взгляд актера Сэмюэля Л. Джексона:
"Клон" Питера Динклейджа, известного по роли Тириона Ланнистера в фэнтезийном сериале HBO "Игра престолов":
Ухмылка этого золотистого ретривера очень похожа на фирменную ухмылку актера Харрисона Форда:
Афганская борзая – "соперница" Джулии Робертс по эффектной укладке:
Этот домашний питомец очень похож на актера "Бешеный псов" и "Армагеддона" Стива Бушеми:
Щенок выглядит как Уильям Х. Мэйси, известный по сериалу "Бесстыдники":
Маленькая собачка с такими же острыми чертами лица, как у Тильды Суинтон:
Пушистый песик выглядит точно так же, как актер, звезда "Хеллбоя" и "Сынов анархии" Рон Перлман:
Сходство этой собачки и звезды Голливуда Ричарда Гира очевидно:
Как писал OBOZREVATEL:
ранее в сети стало вирусным видео с "гигантским" котом, который с трудом протискается в железнодорожный тоннель. В чем "секрет" ролика и чем знаменит хвостатый по кличке Варежка (Mittens), читайте по ссылке.
А в Грузии кот по кличке Какуца сорвал серьезный политический эфир телеканала TV Kavkasia.