В сети показали собак, поразительно похожих на звезд. Забавные фото

Дарья Дурова
Приколы
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Собаки, поразительно похожие на звезд

В сети нашли фотографии собак, которые удивительно похожи на всемирно известных личностей. Обнаружились "клоны" британского миллиардера Ричарда Брэнсона, актрис Джулии Робертс и Тильды Суинтон, рэпа Snoop Dogg и других.

Снимками питомцев, внешность которых напоминает звезд, поделился пользователь сети Хоаким Кампа из Барселоны. Он опубликовал фото в личном аккаунте в Twitter, после чего они стали вирусными. Посты мужчины собрали тысячи лайков и репостов.

OBOZREVATEL сопоставил фотографии смешных собак с личностями, которых они напоминают (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

  • Седой пес выглядит как босс компании Virgin Ричард Брэнсон, который в июле-2021 слетал в космос как турист:

Видео дня
Ричард Брэнсон

  • Такса поразительно похожа на легенду рэпа Snoop Dogg:

Snoop Dogg

  • Пес с невероятными голубыми глазами напоминает актера Джона Траволту:

Джон Траволта

  • Недовольный взгляд этого пса очень похож на взгляд актера Сэмюэля Л. Джексона:

Сэмюэль Л. Джексон

  • "Клон" Питера Динклейджа, известного по роли Тириона Ланнистера в фэнтезийном сериале HBO "Игра престолов":

Питер Динклейдж

  • Ухмылка этого золотистого ретривера очень похожа на фирменную ухмылку актера Харрисона Форда:

Харрисон Форд

  • Афганская борзая – "соперница" Джулии Робертс по эффектной укладке:

Джулия Робертс

  • Этот домашний питомец очень похож на актера "Бешеный псов" и "Армагеддона" Стива Бушеми:

Стив Бушеми

  • Щенок выглядит как Уильям Х. Мэйси, известный по сериалу "Бесстыдники":

Уильям Х. Мэйси

  • Маленькая собачка с такими же острыми чертами лица, как у Тильды Суинтон:

Тильда Суинтон

  • Пушистый песик выглядит точно так же, как актер, звезда "Хеллбоя" и "Сынов анархии" Рон Перлман:

Рон Перлман

  • Сходство этой собачки и звезды Голливуда Ричарда Гира очевидно:

Ричард Гир

Как писал OBOZREVATEL:

  • ранее в сети стало вирусным видео с "гигантским" котом, который с трудом протискается в железнодорожный тоннель. В чем "секрет" ролика и чем знаменит хвостатый по кличке Варежка (Mittens), читайте по ссылке.

  • А в Грузии кот по кличке Какуца сорвал серьезный политический эфир телеканала TV Kavkasia.

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