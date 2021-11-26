В сети показали собак, поразительно похожих на звезд. Забавные фото

В сети нашли фотографии собак, которые удивительно похожи на всемирно известных личностей. Обнаружились "клоны" британского миллиардера Ричарда Брэнсона, актрис Джулии Робертс и Тильды Суинтон, рэпа Snoop Dogg и других.

Снимками питомцев, внешность которых напоминает звезд, поделился пользователь сети Хоаким Кампа из Барселоны. Он опубликовал фото в личном аккаунте в Twitter, после чего они стали вирусными. Посты мужчины собрали тысячи лайков и репостов.

OBOZREVATEL сопоставил фотографии смешных собак с личностями, которых они напоминают (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Седой пес выглядит как босс компании Virgin Ричард Брэнсон, который в июле-2021 слетал в космос как турист:

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Такса поразительно похожа на легенду рэпа Snoop Dogg:

Пес с невероятными голубыми глазами напоминает актера Джона Траволту:

Недовольный взгляд этого пса очень похож на взгляд актера Сэмюэля Л. Джексона:

"Клон" Питера Динклейджа, известного по роли Тириона Ланнистера в фэнтезийном сериале HBO "Игра престолов":

Ухмылка этого золотистого ретривера очень похожа на фирменную ухмылку актера Харрисона Форда:

Афганская борзая – "соперница" Джулии Робертс по эффектной укладке:

Этот домашний питомец очень похож на актера "Бешеный псов" и "Армагеддона" Стива Бушеми:

Щенок выглядит как Уильям Х. Мэйси, известный по сериалу "Бесстыдники":

Маленькая собачка с такими же острыми чертами лица, как у Тильды Суинтон:

Пушистый песик выглядит точно так же, как актер, звезда "Хеллбоя" и "Сынов анархии" Рон Перлман:

Сходство этой собачки и звезды Голливуда Ричарда Гира очевидно:

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