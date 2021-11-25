Бритни Спирс разместила в своем Instagram украинского кота Степана. Чем он так популярен
Известная американская певица Бритни Спирс порадовала поклонников новым снимком, который сильно рассмешил их. Знаменитость показала звезду TikTok из Харькова кота Степана, который сидит рядом с бокалом вина.
Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Я надеюсь, что вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я уверена, если я время от времени буду замолкать, вы сможешь поймать меня с этим котом где-нибудь", – написала певица (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
На размещенном снимке позирует популярный кот Степан из Харькова. Он закинул лапку на стол и фотографировался рядом с бокалом, который наполнен вином.
Его равнодушная ко всему вокруг мордочка, сидящая за столом с бокалом вина под музыку, заполонила не только TikTok, но YouTube и Instagram.
Добавим, что кот буквально передает настроение, которое каждый хоть раз в жизни чувствовал – тоска, печаль, равнодушие и другое.
Хозяева питомца активно ведут страницу кота в Instagram, где показывают всю ту же равнодушную мордочку Степана, но с разными предметами интерьера. Например, четырехлапый позировал с конфетами, бокалом молока, тортом, чипсами и различными коктейлями.
Степан стал настолько популярным, что с ним стали записывать дуэты в TikTok, делать коллажи с похожими лицами. Например, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала на личной странице в Instagram фото, где позирует вместе со Степаном.
К слову, хозяйка кота рассказала, что такая идея появилась, когда она принесла домой пиццу, а кот уселся возле нее, но она его не интересовала, и он равнодушно смотрел. Тогда девушка и записала первый ролик. Также она отметила, что ее коту 13 лет, а подобрала она его на улице, когда тот был еще котенком.
На питомца девушки подписаны более 430 тысяч подписчиков в TikTok, а в Instagram набралось 619 тысяч.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что кот Степан прославился в социальных сетях после того, как для него создали страницу в TikTok. Он стал популярным из-за грустного образа за бокалом вина или коктейля.
Также OBOZREVATEL писал о том, что на грузинском телеканале произошел курьез с "местным" котом. Животное, которое приютили в студии, неожиданно запрыгнуло на стол посреди серьезной дискуссии.