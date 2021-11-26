12 королевских корги, которые поднимут настроение каждому. Забавные фото
Только владельцы корги знают, насколько они дружелюбные. Собаки этой породы способны поднять настроение мгновенно: они умеют улыбаться, смешно злятся и дурачатся дома.
Даже королева Елизавета II обожает корги и за всю жизнь была владелицей как минимум 30 собак этой породы. Интересно понаблюдать, как ведут себя эти собаки в повседневной жизни. OBOZREVATEL собрал самые смешные фото с корги, которыми поделились пользователи в соцсети.
Песики корги живут довольно долго, порой до 20 лет. Хозяин опубликовал в сети, как улыбается его пожилой 15-летний любимец Сэйди.
Эта порода очень активная, поэтому с корги нужно постоянно гулять.
Выражение мордашки собачки по имени Ген из Японии способно рассмешить любого.
Корги обожает гулять по улице.
Когда хозяин прекратил гладить собачку – любимец обиделся.
Некоторые корги совсем нефотогеничные.
Хозяева устроили фотосессию собаке и ее пятнадцати щенкам.
Маленький корги напоминает кролика в объятиях хозяина.
У щенка есть своя любимая игрушка.
Корги не скрывает своего восхищения за рулем.
Песик наблюдает за обстановкой на улице через окно.
Корги проверяет, все ли хорошо с малышом.
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