12 королевских корги, которые поднимут настроение каждому. Забавные фото

Яна Сончковская
Приколы
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Песики корги позируют на камеру

Только владельцы корги знают, насколько они дружелюбные. Собаки этой породы способны поднять настроение мгновенно: они умеют улыбаться, смешно злятся и дурачатся дома.

Даже королева Елизавета II обожает корги и за всю жизнь была владелицей как минимум 30 собак этой породы. Интересно понаблюдать, как ведут себя эти собаки в повседневной жизни. OBOZREVATEL собрал самые смешные фото с корги, которыми поделились пользователи в соцсети.

Песики корги живут довольно долго, порой до 20 лет. Хозяин опубликовал в сети, как улыбается его пожилой 15-летний любимец Сэйди.

Собака улыбается на камеру.
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Эта порода очень активная, поэтому с корги нужно постоянно гулять.

Окошко специально для собачек.

Выражение мордашки собачки по имени Ген из Японии способно рассмешить любого.

Корги проголодался

Корги обожает гулять по улице.

Пес обрадовался, когда вышел на прогулку.

Когда хозяин прекратил гладить собачку – любимец обиделся.

Любимец хочет ласки.

Некоторые корги совсем нефотогеничные.

Корги не очень любят фотографироваться.

Хозяева устроили фотосессию собаке и ее пятнадцати щенкам.

Плодовитая корги родила 15 щенков.

Маленький корги напоминает кролика в объятиях хозяина.

У корги забавные уши.

У щенка есть своя любимая игрушка.

Корги спит со своим другом.

Корги не скрывает своего восхищения за рулем.

Корги сел за руль.

Песик наблюдает за обстановкой на улице через окно.

Пес мечтает о прогулке за окном.

Корги проверяет, все ли хорошо с малышом.

Песик следит за ребенком.

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